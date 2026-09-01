Ultime ore di mercato incandescenti per la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea avrebbe avviato contatti con il club giallorosso per Manu Koné, ex obiettivo di mercato dell'Inter nelle passate stagioni e individuato in queste ore dai Blues come possibile sostituto di Enzo Fernandez, destinato al Manchester City. Si tratta di un’operazione last minute molto difficile da costruire, soprattutto per una questione di tempi.

Chelsea su Koné dopo l’addio di Enzo Fernandez

In Italia il mercato chiude alle 20, mentre in Premier League sarà possibile effettuare operazioni in entrata fino a mezzanotte, ora italiana. Il Chelsea starebbe quindi tentando di capire se esistano i margini per arrivare al centrocampista francese prima del gong, ma la Roma parte da una posizione tutt’altro che favorevole alla cessione.

Gasperini: "La proprietà non vuole venderlo"

Nelle scorse ore Gian Piero Gasperini aveva infatti escluso pubblicamente l’ipotesi di un addio di Koné. "Assolutamente no, è una cosa mediatica, non so nulla. So anche che la proprietà non è d'accordo a vendere, poi non so chi si è presentato. Non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali per lui". Un pensiero confermato con i fatti, visto che il club non ha mostrato alcuna intenzione di cedere il francese.