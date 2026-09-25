C'è tantissimo lavoro da fare per Roberto Mancini in vista della sua seconda avventura sulla panchina dell'Italia. Il tecnico jesino si è infatti regalato un esordio amaro in occasione della 1ª giornata di Nations League contro il Belgio, vittorioso per 0-2 sul campo dell'Olimpico di Roma. In una gara con pochissimi momenti di luce per gli Azzurri, a decidere la sfida a favore dei Diavoli Rossi sono le reti di Godts e Lukebakio. Da segnalare anche le prestazioni rivedibili di Pio Esposito e Barella, gli unici due giocatori dell'Inter a disposizione della Nazionale italiana questa sera. Subentrati nel corso della partita anche gli ex nerazzurri Frattesi e Lukaku.