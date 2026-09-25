Non avverrà questa sera il debutto dal primo minuto di Andy Diouf con la maglia della Nazionale francese. Per sfidare la Turchia nella prima gara della Nations League, prima sua partita alla guida dei Bleus, Zinedine Zidane preferisce affidarsi ad Adrien Truffert sulla fascia sinistra, lasciando il giocatore dell'Inter, che avrà la numero 13, inizialmente in panchina.

Sarà invece regolarmente titolare l'altro nerazzurro impegnato questa sera: Piotr Zielinski è regolarmente al suo posto nella Polonia di Jan Urban che a Varsavia sfiderà la Bosnia-Erzegovina. 

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 19:48
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.