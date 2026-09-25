Si è svolta oggi nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale. Il presidente Giovanni Malagò ha aperto i lavori alle ore 15.00 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Beppe Marotta per la Lega Calcio Serie A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente dell’AIA Massini, il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari.

Tra le varie decisioni prese oggi, c'è quella nata dalla richiesta della Lega Calcio Serie A, cui hanno aderito Lega B e Lega Pro, il Consiglio ha approvato la modifica della data di inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti della corrente stagione sportiva anticipandola al 28 dicembre 2026, in luogo dell’1 gennaio. Per rendere operativa tale modifica, la FIGC adesso chiederà alla FIFA il parere favorevole.