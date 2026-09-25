La partita che questa sera metterà di fronte Francia e Turchia potrebbe essere l'occasione per Cristian Chivu per prendere appunti su Andy Diouf nella nuova veste di terzino sinistro, lì dove lo vede Zinedine Zidane. Annunciato dai media transalpini come probabile titolare mercoledì, prima del sorpasso di Adrien Truffert, l'ex giocatore del Lens potrebbe comunque fare il suo esordio assoluto a gara in corso con la selezione maggiore in un ruolo diverso da quello che interpreta all'Inter, dove viene schierato da quinto di destra. In alcune partite, Diouf ha giocato anche alle spalle della punta, comunque mai nella sua posizione naturale di mezzala, quella in cui si trova meglio. 

Stasera, scrive Tuttosport, chissà che Diouf non tiri fuori dal cilindro una prestazione che possa valergli pure l’etichetta di 'alternativa a Dimarco'. Una notizia che Chivu accoglierebbe volentieri. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 11:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.