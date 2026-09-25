L'Arena Civica Gianni Brera di Milano sarà la casa dell'Inter Women per il quarto anno consecutivo. Le nerazzurre di David Sassarini esordiranno nello storico impianto milanese questa domenica, ospitando la Fiorentina, in occasione del match d'esordio del campionato.

"È una scelta in cui crediamo molto: vogliamo che sempre più bambine e bambini possano vedere le grandi atlete giocare nel cuore di Milano e trovare in loro nuovi modelli e nuove passioni. L’Arena è uno dei luoghi simbolo dello sport milanese e vogliamo che sia sempre più vissuta, aperta e capace di ospitare sport di alto livello", le parole dell’assessora allo Sport, Martina Riva, riportate sul sito del Comune di Milano.



"La conferma dell’Arena come sede delle gare interne dell’Inter Women prosegue il percorso che negli ultimi anni ha riportato il grande calcio in uno dei luoghi simbolo dello sport milanese. Lo scorso 9 settembre, infatti, l’impianto ha ospitato, per il secondo anno consecutivo, anche la finale della Coppa Italia Primavera maschile tra Atalanta e Fiorentina", si legge ancora.