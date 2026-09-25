La Supercoppa italiana nel 2026 tornerà a giocarsi in Italia, per la prima volta dal 2021. Il consiglio della Lega Calcio Serie A ha infatti deliberato questa mattina che la partita, che vedrà confrontarsi Inter e Lazio, sarà giocata allo stadio San Siro, a Milano, in casa della formazione campione d’Italia, come da regolamento. La data fissata è quella del 22 dicembre.

Sarà la tredicesima volta che la Supercoppa si giocherà a San Siro, una vera e propria casa del torneo che per 12 volte è stato assegnato al Meazza. Dopo quattro edizioni consecutive disputate all'estero e tre anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. L'ultima Supercoppa giocata in gara unica risale al gennaio 2023 quando a Riad l'Inter batté il Milan 3-0.