Attualmente in patria per preparare le prossime tre amichevoli dell'Argentina, Lautaro Martínez ha sfruttato il pomeriggio libero concesso al gruppo da Lionel Scaloni per assistere al 'Clásico' delle riserve tra Racing Avellaneda, club nel quale è cresciuto, e Independiente. Il Toro ha seguito con grande partecipazione la partita da un palco privato del Cilindro insieme all'idolo Diego Milito, attuale presidente de La Academia.

Il match è finito 2-1 per gli ospiti, capaci di vincere, nonostante l'inferiorità numerica, grazie a un gol vittoria segnato allo scadere. In precedenza, i padroni di casa avevano pareggiato i conti con Alberto Campo, una delle giovani promesse del club, che ha dedicato il gol proprio al capitano dell'Inter esultando con le braccia incrociate.