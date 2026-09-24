Ospite al 'Portugal Football Summit', Roberto Carlos ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani. Partendo con il ricordare la figura di Sandro Mazzola, presenza costante nei giorni che il brasiliano ha vissuto all'Inter: "Ho imparato tanto da Mazzola, in Italia per me è stato il 'Professor' - le sue parole raccolte da Sky Sport -. Era sempre ad Appiano Gentile. L'immagine di Mazzola è mondiale. È una di quelle persone da cui impari tanto. Mi diceva sempre 'gioca con allegria, gioca felice'. Questa è la cosa più importante".

Cambiando argomento, la leggenda del calcio brasiliano si è concentrato sulla stretta attualità, dicendo la sua sul momento del calcio italiano: "'L'Italia è sempre stata ad alti livelli con grandi giocatori. Penso che ora possa tornare a essere quella di sempre".

Infine, Roberto Carlos ha scattato una foto all'Inter di Cristian Chivu, una squadra che lo ha ben impressionato per la prestazione sfornata al Bernabeu contro il suo Real Madrid: "L'Inter adesso è una squadra fortissima. E' sempre stata forte, ma negli ultimi cinque anni è rimasta a un livello altissimo. Ci abbiamo giocato contro con il Real due settimane fa e abbiamo visto una squadra con la mentalità vincente. Mi è piaciuta. Se può vincere la Champions? Perché no? Però io lavoro nel Real Madrid e penso che dobbiamo tornare a vincere noi (sorride, ndr). L'Inter, comunque, è la squadra italiana per cui faccio il tifo, mi piace. Io ho iniziato la mia esperienza europea lì".