Arrivano novità sul lungo procedimento giudiziario che riguarada il Manchester City: secondo The Athletic, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa contestati. Le eventuali sanzioni non sono ancora state rese note ma il City si prepara a ricorrere contro il verdetto. Il City era stato accusato nel febbraio 2023 di violazioni delle regole finanziarie della Premier League commesse tra il 2009 e il 2018. Secondo l'accusa il club avrebbe fornito informazioni finanziarie non accurate e non comunicato correttamente dettagli relativi ai pagamenti di allenatori e calciatori, oltre alla violazione delle norme del Fair Play Finanziario.
Il Manchester City rischia da una semplice multa fino alla penalizzazione di punti o addirittura l'espulsione dalla Premier League. Il club ha ribadito la propria fiducia nel rispetto delle procedure dicendo di aver rispettato scrupolosamente le regole per otto anni.
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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