Durante l'ultima finestra di mercato estiva, la spesa dei club maschili europei per i trasferimenti ha superato per la prima volta i 10 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8% rispetto al 2025 e superando del 43% il picco pre-pandemia del 2019. È stata registrata una cifra record di 1,2 miliardi di euro investiti in calciatori adolescenti, mentre i giocatori di età pari o inferiore a 23 anni hanno rappresentato il 56% della spesa totale. Sono alcuni dei dati che emergono dall'European Club Talent and Competition Landscape, il report UEFA per la stagione 2025-26 che ha analizzato più di 700 club offrendo una panoramica basata sui dati di giocatori, allenatori, club e competizioni che compongono il calcio europeo.