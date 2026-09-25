Durante l'ultima finestra di mercato estiva, la spesa dei club maschili europei per i trasferimenti ha superato per la prima volta i 10 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8% rispetto al 2025 e superando del 43% il picco pre-pandemia del 2019. È stata registrata una cifra record di 1,2 miliardi di euro investiti in calciatori adolescenti, mentre i giocatori di età pari o inferiore a 23 anni hanno rappresentato il 56% della spesa totale. Sono alcuni dei dati che emergono dall'European Club Talent and Competition Landscape, il report UEFA per la stagione 2025-26 che ha analizzato più di 700 club offrendo una panoramica basata sui dati di giocatori, allenatori, club e competizioni che compongono il calcio europeo.
Sezione: News / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 16:03
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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