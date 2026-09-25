Football Benchmark ha aggiornato la classifica relativa al valore di mercato dei calciatori. Nella graduatoria dei 150 giocatori con la valutazione più alta figurano ben sette protagonisti dell'Inter, a conferma della presenza nerazzurra ai vertici del calcio europeo.

Il giocatore dell'Inter con la valutazione più alta è Lautaro Martinez, che occupa la 37esima posizione con un valore stimato in 87,9 milioni di euro. Alle sue spalle, nella top 100, ci sono Alessandro Bastoni, 83° con 65,5 milioni, e Francesco Pio Esposito, che si prende l'85° posto con una valutazione di 64,5 milioni di euro.

Gli altri nerazzurri

Più giù Nicolò Barella, 107° con 59 milioni, e Marcus Thuram, 113° con 58,2 milioni. Completano la presenza nerazzurra nei primi 150 Federico Dimarco, al 144° posto con un valore di 50,9 milioni di euro, e Yann Bisseck, che chiude la graduatoria al 150° posto, con una valutazione di 50,2 milioni.

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 14:19
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.