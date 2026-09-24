Intervistato da Sportitalia e Sky Sport, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha confermato l'interesse mostrato in estate per Lautaro Martinez, poi rimasto all'Inter. "In primo luogo, Lautaro è un idolo dell'Inter e noi abbiamo molto rispetto per questo. Penso che sia un giocatore fantastico, spettacolare, un'icona, una leggenda dell'Inter e il capitano".

"Quando l'Inter ha detto no, ci siamo fermati"

Deco ha però spiegato che la posizione del club nerazzurro è stata immediatamente rispettata. "Nel momento in cui il club ci ha detto che non era disponibile, non abbiamo provato ad andare oltre e non ne abbiamo più parlato". Il dirigente blaugrana ha sottolineato la volontà di mantenere rapporti corretti tra le società: "Cerchiamo di fare le cose in modo corretto e molto chiaro. A volte ci sono tante speculazioni sulla stampa, ma i club sanno come sono andate realmente le cose".

"Mai contatti con Lautaro o il suo agente"

Deco ha infine chiarito che non ci sono stati contatti diretti con l'attaccante o con il suo entourage. "È vero che, tra i giocatori che cercavamo e che pensavamo potessero essere adatti al Barça, Lautaro era uno di loro". Poi la ricostruzione definitiva: "Quando il mio presidente ha parlato con i presidenti dell'Inter e ci è stato detto che non era disponibile, per rispetto non abbiamo più insistito. Non abbiamo mai avuto contatti con il giocatore o con il suo agente". L'interesse, però, resta: "Era un giocatore che ci piaceva e che ci piace ancora. A me personalmente piace molto".