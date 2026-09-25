Momento amarcord ieri alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, stadio che ha tenuto a battesimo l'esordio di Jurgen Klopp e Xavi come ct rispettivamente della Germania e dei Paesi Bassi. Prima del match, nel tunnel che conduce al campo, Yann Bisseck ha riabbracciato l'ex compagno di squadra, Denzel Dumfries che, curiosamente, in questa stagione era già stato suo avversario, in occasione di Real Madrid-Inter dello scorso 8 settembre. Se in Champions League il tedesco era sceso in campo da titolare al pari dell'olandese, ieri ha guardato tutta la partita di Nations League dalla panchina. 

Sezione: Multimedia / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 11:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.