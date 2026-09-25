Momento amarcord ieri alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, stadio che ha tenuto a battesimo l'esordio di Jurgen Klopp e Xavi come ct rispettivamente della Germania e dei Paesi Bassi. Prima del match, nel tunnel che conduce al campo, Yann Bisseck ha riabbracciato l'ex compagno di squadra, Denzel Dumfries che, curiosamente, in questa stagione era già stato suo avversario, in occasione di Real Madrid-Inter dello scorso 8 settembre. Se in Champions League il tedesco era sceso in campo da titolare al pari dell'olandese, ieri ha guardato tutta la partita di Nations League dalla panchina.