A mercato ufficialmente chiuso, in casa Inter si lavora al futuro con le discussioni sui rinnovi di contratto, prassi a cui in Viale della Liberazione tengono particolarmente per dare continuità al progetto avviato ormai da anni. E anche se il direttore sportivo è cambiato, con l'incarico affidato a Dario Baccin, la strada rimane la stessa. Nel parla Il Giorno oggi in edicola.

Punto di partenza

Il primo nome in lista rimane quello di Hakan Calhanoglu e la prossima settimana è in agenda un incontro tra l'agente del turco, Gordon Stipic e il diesse nerazzurro. Sullo sfondo resta l'interesse del Galatasaray e della Juventus, mentre l'Inter continua ad avere perplessità per i problemi di natura fisica del classe '94, che da quando è nella sponda interista di Milano ha saltato 38 partite per infortunio. Al contempo resta uno dei migliori nel suo ruolo e il club non vuole perderlo. L'ideale sarebbe un rinnovo biennale al ribasso, passando dai 6,5 milioni netti attuali a 4,5 milioni. Non condizioni gradite lato calciatore, ma la trattativa è solo all'inizio.

Fascia sinistra

Sul tavolo anche altri due rinnovi, per il lato mancino della squadra. Per quanto concerne Carlos Augusto, rappresentato da Beppe Riso, non dovrebbero esserci problemi a prolungare fino al 2030 il suo contratto in scadenza nel 2028, ritoccando gli attuali 2,2 milioni netti verso l'alto. Sul fronte Federico Dimarco, c'è già stato un incontro a Madrid tra Baccin e l'agente Arturo Canales. La scadenza è nel 2027 con opzione di un altro anno in mano al club nerazzurro, che pensa di portare a 6 milioni netti l'attuale ingaggio da 4,5 milioni.