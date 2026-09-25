Si continua a parlare di Leo Messi e del suo addio alla Seleccion nel ritiro della Nazionale argentina e tra i giocatori più coinvolti in tal senso figura Lautaro Martinez, che dalla dopo aver assistito al derby tra le squadre riserve di Racing e Independiente allo stadio Cilindro de Avellaneda insieme a Diego Milito, ha parlato ai microfoni di ESPN: "Messi non se n'è ancora andato. C'è un'ultima partita, poi vedremo", ha detto l'attaccante. E, riferendosi a ciò che rimarrà dopo la partenza del capitano, ha aggiunto: "Ciò che rimarrà è l'eredità che ha lasciato".

Lautaro ha parlato anche del cambio generazionale che sta attraversando la nazionale e ha sottolineato l'emergere di nuovi giocatori: "Tutti noi che siamo cresciuti nel settore contribuiamo sempre, e i nuovi giocatori partono da zero, come in ogni percorso. Ce ne sono molti di interessanti", ha affermato.

In quest'ottica, l'attaccante dell'Inter ha sottolineato l'importanza della continuità per il gruppo che ha fatto parte del ciclo di Lionel Scaloni: "Abbiamo giocato in due Mondiali, questo è ciò che conta: continuare l'eredità che Leo ci ha lasciato. Continuare a goderci questo periodo".