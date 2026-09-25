Lega Serie A ha completato il quadro degli orari del girone d'andata del campionato, comunicando quelle che saranno le date e gli orari delle partite dalla 12esima alla 19esima giornata. L'Inter, che sarà impegnata domenica 22 novembre alle 20.45 a Bergamo contro l'Atalanta per la dodicesima giornata (per la quale sono state apportate alcune modifiche a seguito della contemporaneità con la Milano Marathon, ndr), ospiterà successivamente il Genoa sabato 28 novembre, tre giorni prima dell'impegno di Coppa Italia. Sabato 5 dicembre alle 18 si giocherà Frosinone-Inter allo Stirpe per poi avere un Inter-Torino domenica 13 dicembre alle 15.

Venerdì 18 dicembre alle 20.45 sarà la volta di Lecce-Inter, ultimo impegno del 2026. Il 2027 si aprirà con il lunch match di domenica 3 gennaio contro il Sassuolo, per poi affrontare la Lazio il 6 gennaio all'Olimpico alle 20.45 e chiudere il girone d'andata domenica 10 gennaio con la supersfida contro la Juventus.

Ecco il dettaglio completo degli incontri.

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 12

sabato 21 novembre

15:00 | Como - Cagliari

15:00 | Lazio - Lecce

18:00 | Parma - Roma

20:45 | Napoli - Torino

domenica 22 novembre

12:30 | Juventus - Venezia

15:00 | Bologna - Udinese

15:00 | Sassuolo - Genoa

18:00 | Milan - Frosinone

20:45 | Atalanta - Inter

lunedì 23 novembre

20:45 | Monza - Fiorentina

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 13 ️

venerdì 27 novembre

20:45 | Venezia - Bologna

sabato 28 novembre

15:00 | Frosinone - Parma

18:00 | Torino - Lazio

20:45 | Inter - Genoa (DAZN/SKY)

domenica 29 novembre

12:30 | Udinese - Fiorentina

15:00 | Sassuolo - Napoli

18:00 | Roma - Monza

20:45 | Como - Juventus

lunedì 30 novembre

18:30 | Lecce - Atalanta

20:45 | Cagliari - Milan

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 14 ️

venerdì 4 dicembre

20:45 | Bologna - Roma

sabato 5 dicembre

15:00 | Monza - Como

18:00 | Frosinone - Inter (DAZN)

20:45 | Napoli - Lecce

domenica 6 dicembre

12:30 | Genoa - Torino

15:00 | Lazio - Atalanta

18:00 | Juventus - Udinese

20:45 | Milan - Parma

lunedì 7 dicembre

18:30 | Venezia - Sassuolo

20:45 | Fiorentina - Cagliari

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 15 ️

venerdì 11 dicembre

20:45 | Udinese - Frosinone

sabato 12 dicembre

15:00 | Cagliari - Venezia

18:00 | Lecce - Sassuolo

20:45 | Como - Bologna

domenica 13 dicembre

12:30 | Lazio - Roma

15:00 | Inter - Torino (DAZN)

18:00 | Parma - Fiorentina

20:45 | Napoli - Milan

lunedì 14 dicembre

18:30 | Atalanta - Genoa

20:45 | Juventus - Monza

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 16 ️

venerdì 18 dicembre

18:30 | Frosinone - Lazio

20:45 | Lecce - Inter (DAZN)

sabato 19 dicembre

15:00 | Sassuolo - Parma

18:00 | Milan - Como

20:45 | Roma - Juventus

domenica 20 dicembre

12:30 | Fiorentina - Bologna

15:00 | Torino - Cagliari

15:00 | Venezia - Monza

18:00 | Genoa - Udinese

20:45 | Atalanta - Napoli

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 17 ️

sabato 2 gennaio

12:30 | Cagliari - Genoa

15:00 | Fiorentina - Lazio

15:00 | Torino - Venezia

18:00 | Roma - Frosinone

20:45 | Monza - Milan

domenica 3 gennaio

12:30 | Inter - Sassuolo (DAZN)

15:00 | Como - Lecce

15:00 | Udinese - Atalanta

18:00 | Parma - Napoli

20:45 | Bologna - Juventus

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 18 ️

martedì 5 gennaio

18:30 | Genoa - Monza

18:30 | Venezia - Roma

20:45 | Milan - Fiorentina

mercoledì 6 gennaio

12:30 | Juventus - Torino

15:00 | Frosinone - Bologna

15:00 | Lecce - Parma

18:00 | Atalanta - Como

20:45 | Lazio - Inter (DAZN)

giovedì 7 gennaio

18:30 | Sassuolo - Udinese

20:45 | Napoli - Cagliari

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 19 ️

sabato 9 gennaio

15:00 | Monza - Frosinone

18:00 | Roma - Milan

20:45 | Bologna - Genoa

domenica 10 gennaio

12:30 | Como - Lazio

15:00 | Fiorentina - Lecce

15:00 | Parma - Venezia

18:00 | Torino - Atalanta

20:45 | Inter - Juventus (DAZN)

lunedì 11 gennaio

18:30 | Cagliari - Sassuolo

20:45 | Udinese - Napoli