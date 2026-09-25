L'esplosione di Frattesi alla Lazio ha riaperto il capitolo della sua esperienza all'Inter. A Roma il centrocampista azzurro ha ritrovato subito gol, continuità e soprattutto un ruolo da protagonista. A Milano, invece, tutto questo era mancato.

I motivi del rendimento

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla base delle difficoltà c'era soprattutto una questione tattica. Frattesi dà il meglio quando può attaccare gli spazi, inserirsi e arrivare alla conclusione, mentre l'Inter di Inzaghi prima e di Chivu poi richiedeva grande qualità nella gestione del pallone e nel palleggio.

All'Inter poi la concorrenza era altissima. Barella, più adatto per caratteristiche al gioco nerazzurro, era davanti nelle gerarchie, mentre anche Zielinski e Mkhitaryan rappresentavano alternative difficili da superare.

Frattesi si è così ritrovato spesso a essere più incisivo entrando a partita in corso, senza riuscire a conquistare quella continuità che cercava. A pesare sono stati anche alcuni problemi fisici e una fiducia progressivamente ridotta.

Alla Lazio, invece, ha trovato esattamente ciò che gli mancava all'Inter: responsabilità, continuità e una collocazione tattica costruita sulle sue caratteristiche. E i tre gol nelle prime tre giornate sono il segnale più evidente di una rinascita arrivata non appena ha ritrovato il contesto giusto.