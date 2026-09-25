Anno nuovo, problemi nuovi per il Tottenham. Che dopo aver visto le streghe la scorsa stagione con una salvezza acciuffata all'ultimo respiro, ha iniziato questa Premier League come peggio forse non poteva: ultimo con due punti in cinque partite. E sul banco degli imputati finisce, naturalmente, il tecnico Roberto De Zerbi, che sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa. E i tifosi degli Spurs non mancano di fare sentire il loro malcontento, anche in maniera pesante. La BBC ha voluto raccogliere il parere di alcuni di loro, che hanno da ridire soprattutto sul mercato. Questo un commento: "Impiegare cinque partite per segnare un gol non è accettabile. Vendere Luka Vuskovic e prendere Jean Paul Van Hecke non aveva alcun senso per me. Non sono ancora in preda al panico, ma saranno un paio di settimane di tensione dopo la pausa".

E c'è anche chi rimprovera alla dirigenza del Tottenham un'altra partenza pesante: "Non riesco proprio a capire perché non abbiamo dato la priorità a un giocatore da 20 gol a stagione durante la finestra di mercato estiva. Lasciar andare Djed Spence dopo il miglior periodo della sua carriera alla fine della scorsa stagione e ai Mondiali, senza un sostituto pronto, ora sembra una follia", riferendosi alla partenza del giocatore passato all'Inter durante l'estate.