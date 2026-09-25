Domenica 27 settembre, dalle 14.30 alle 20, l’Auditorium Scavolini di Pesaro ospiterà l’evento organizzato dall’Inter Club Pesaro, aperto non soltanto ai soci, ma a tutti gli appassionati del Centro Italia.

Grande protagonista sarà la Coppa Scudetto numero 21, affiancata dalla Coppa Italia numero 10, che dalle 14.30 alle 16.20 saranno esposte al pubblico. Un’occasione per ammirare da vicino i trofei e scattare una foto ricordo accanto alle coppe.

A partire dalle 16.30 spazio invece al talk show con due protagonisti particolarmente amati dal popolo interista: Marco Materazzi e Andrea Ranocchia. A condurre l’incontro sarà Roberto Scarpini, voce e volto di Inter TV, che accompagnerà le due Legend nerazzurre in un pomeriggio fatto di aneddoti, ricordi e racconti legati alla loro esperienza con la maglia dell’Inter. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato 'MM23', il libro autobiografico e fotografico di Materazzi, che sarà disponibile anche per l’acquisto durante il pomeriggio.

Al termine del talk show è previsto uno dei momenti più attesi dai tifosi: il Meet & Greet con Materazzi e Ranocchia, con la possibilità di scattare fotografie, ottenere autografi e incontrare da vicino le due ex colonne nerazzurre. L’evento è aperto a tutti e non è riservato ai soli soci dell’Inter Club Pesaro.