Nella serata di ieri, allo stadio Armando Picchi di Livorno si è celebrato il ricordo di Igor Protti: nel giorno del suo compleanno, due selezioni di ex compagni di Livorno e Bari dello Zar, scomparso lo scorso 19 giugno, si sono sfidate per una partita a scopo benefico. Al termine del match, ai microfoni di TeleNorba si è presentato Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Under 20 ed ex giocatore biancorosso: "Essere riusciti ad organizzare tutto questo in memoria di Igor riempie di gioia me e i miei compagni".