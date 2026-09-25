Faouzi Ghoulam è rimasto ammirato dalla filosofia di calcio professata da Gian Piero Gasperini in questi anni e che, a Roma, sta trovando la sua compiutezza: "E' un grandissimo e ha cambiato il calcio. Oggi tutti lo seguono. Il suo gioco è propositivo, offensivo e richiede grande capacità fisica. Ero sempre curioso di vederlo in una squadra con 18 giocatori dello stesso livello per fare cambi senza perdere intensità. Ecco, oggi stiamo vedendo una grande Roma", ha spiegato l'ex giocatore del Napoli al Corriere dello Sport.

Prima di inserire i giallorossi nel lotto dei candidati allo scudetto: "Certo che la Roma è da titolo, anche se i tifosi dicono di no per scaramanzia. Io mi auguro possa vincere il campionato, pur restando tifoso del Napoli. In lotta con l'Inter metto anche il Como, ma aggiungo che ai giocatori di Fabregas manca l'abitudine alla vittoria".