Con 12 giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali, il centro sportivo di Appiano Gentile, da lunedì quando finirà la settimana di riposo concessa da Cristian Chivu, sarà meno affollato del solito. Ma in vista della partita contro il Parma il prossimo 10 ottobre questa situazione, secondo il Corriere dello Sport, permette di ipotizzare la probabile formazione nerazzurra, di cui 6 calciatori potrebbero far parte: Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Curtis Jones, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco (rilasciato da Roberto Mancini, visto che la distorsione al ginocchio sinistro non era completamente smaltita), che si alleneranno tutti i giorni focalizzati sulla gara contro i ducali. Un discorso a parte merita Ivan Provedel: contro il Parma potrebbe effettivamente debuttare sia perché è rimasto a Milano, a differenza di Pepo Martinez, chiamato dalla Spagna, sia perché avrebbe già dovuto farlo contro l'Udinese, prima che Chivu desse un'altra occasione all'ex Genoa, reduce dall'errore di Madrid.

Doppio impegno

Non va dimenticato che 3 giorni dopo l'Inter affronterà il Bruges, sempre al Meazza, e l'allenatore terrà conto del doppio impegno quando stilerà le formazioni titolari. Per questo è facile ipotizzare che i reduci dalle Nazionali possano avere più spazio nel secondo impegno, come per esempio Lautaro Martinez che dovrà smaltire il fuso orario. L'argentino dovrebbe giocare al fianco di Marcus Thuram, candidato a sua volta a entrambe le partite in quanto non convocato dalla Francia. Contro i belgi dovrebbe rivedersi pure Hakan Calhanoglu, che sta smaltendo il guaio muscolare agli adduttori che l’ha fermato prima dell’Udinese. Attenzione pure a Djed Spence, che potrebbe iniziare a trovare sempre più spazio. L'ultimo punto di domanda riguarda Aleksandar Stankovic: è arrivato il momento di giocare titolare?