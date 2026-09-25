Ha giocato l'intero incontro, e creato le occasioni più interessanti per la sua Nazionale Piotr Zielinski, ma il suo impegno non è bastato a garantire alla Polonia il successo contro la Bosnia-Erzegovina. Anzi, a uscire con le recriminazioni maggiori sono i bosniaci, che si vedono annullare un gol segnato da Kerim Alajbegovic per un fallo di Haris Tabaković sul portiere Marcin Bułka. Nel recupero, è il centrocampista dell'Inter ad avere la palla della vittoria ma la sua conclusione angolata dopo una bella incursione in area viene neutralizzata da Martin Zlomislić. Finisce 0-0 con delusione da ambo le parti.

Vince invece la Francia, che grazie ad una rete del solito Kylian Mbappé sbanca il campo di Kocaeli e regola la Turchia di Vincenzo Montella. Non c'è stato spazio per Andy Diouf, che è rimasto in panchina per l'intero incontro. 

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 22:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.