Colpo in entrata per l'Atalanta che si è assicurata le prestazioni di Gianluca Gaetano. Dopo le visite mediche delle scorse ore, la Dea ha annunciato l'ingaggio del centrocampista proveniente dal Cagliari. Questo il comunicato:
La nota dell'Atalanta
"Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese.
Nato il 5 maggio 2000 a Cimitile, piccolo comune in provincia di Napoli, inizia a giocare a calcio in tenera età nell’ASD Future Boys, storica scuola calcio partenopea con sede proprio a Cimitile. Il suo precoce talento non resta inosservato, tanto che a 11 anni approda al settore giovanile del Napoli, dove compie tutta la trafila fino alla formazione Primavera, con la quale in 92 gare – di cui 15 in UEFA Youth League - segna complessivamente 43 reti e serve 25 assist-gol.
Numeri e prestazioni che, all’età di 18 anni, gli valgono il debutto in Prima Squadra, festeggiato il 13 gennaio 2019 in un Napoli – Sassuolo 2-0 di Coppa Italia. Il 12 maggio 2019 arriva anche l’esordio in Serie A in occasione della vittoriosa trasferta a Ferrara contro la Spal.
Nella stagione successiva (2019/20) un altro debutto significativo con il Napoli, quello in UEFA Champions League, datato 10 dicembre 2019, quando gli azzurri sconfiggono il Genk per 4-0 approdando agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.
A gennaio 2020 il trasferimento in prestito in serie B alla Cremonese, in forza alla quale poco dopo il suo arrivo realizza la sua prima rete fra i professionisti nel vittorioso match casalingo del 16 febbraio 2020 contro il Trapani, partita terminata 5-0 e nella quale mette a referto anche un assist-gol.
Conclude la stagione in grigiorosso con 15 presenze e 3 reti, ma rimane alla Cremonese anche nella stagione successiva, sempre in serie B e sempre in prestito, realizzando 7 reti in 36 partite.
Nella stagione 2021/22, dopo aver giocato con il Napoli le prime due partite del campionato di Serie A, a fine agosto del 2021 torna nuovamente alla Cremonese, anche questa volta a titolo temporaneo, contribuendo in misura sostanziosa alla promozione nella massima serie della squadra grigiorossa con uno score personale di 7 reti e 5 assist-gol.
La stagione 2022/23 la gioca invece per intero con il Napoli, in forza al quale viene impiegato in 12 partite (8 in Serie A, 3 in UEFA Champions League e 1 in Coppa Italia), segnando il suo primo gol nella massima serie (e con il Napoli) il 21 maggio 2023 contro l’Inter e festeggiando la vittoria dello scudetto.
Dopo aver iniziato anche la stagione seguente con il Napoli, nella finestra invernale del calciomercato approda al Cagliari, che poi lo acquisterà a titolo definitivo nel giugno del 2025. In Sardegna gioca due campionati e mezzo di Serie A, totalizzando fra campionato e Coppa Italia 76 presenze, nobilitate da 9 reti e altrettanti assist-gol.
Giocatore duttile, impiegato nel corso della sua carriera in posizione prevalentemente offensiva (trequartista o punta esterna), si è distinto nel corso della passata stagione anche per la sua abilità ed efficacia in qualità di centrocampista centrale.
Ha vestito la maglia azzurra in tutte le Nazionali giovanili, dall’under 15 all’under 21, per complessive 17 presenze, trovando anche la via del gol in tre occasioni, la prima con l’under 16 e le successive due con l’under 20 e con l’under 21.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".
Autore: Ludovica Ferrante
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