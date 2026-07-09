L'Inter ha mostrato per la prima volta la nuova divisa dei portieri per la stagione 2026/27. L'anticipazione è arrivata attraverso un post pubblicato sui canali ufficiali del club, con protagonista il nuovo estremo difensore Ivan Provedel, che ha così indossato la nuova casacca dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento.

Provedel-Inter: le cifre

L'ex portiere della Lazio è approdato all'Inter a titolo definitivo per una cifra di 3 milioni di euro. Contestualmente, Provedel ha firmato un contratto che lo legherà alla Beneamata fino al 30 giugno 2029 (QUI IL COMUNICATO). 

Sezione: News / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 14:43
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.