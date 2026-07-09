Ampio spazio a quanto è accaduto nelle ultime ore. L'articolo pubblicato sul giornale e sul sito web de La Repubblica rappresenta l'apice della disinformazione sportiva che negli ultimi mesi ha messo al centro dell'inchiesta sul mondo arbitrale l'Inter senza una minima prova. Nessun dirigente o tesserato nerazzurro è indagato, eppure il risultato finale è un altro.