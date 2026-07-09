Nonostante la concorrenza del Palermo, il Padova prova ad accelerare per il prestito del centrocampista classe 2004 Kamaté. L'edizione odierna de Il Mattino di Padova spiega il punto della situazione in casa biancoscudata: proseguono i contatti con l'Inter per l'operazione che potrebbe definirsi in prestito. Kamate si è messo in luce con la formazione U23 nerazzurra, e potrebbe adesso fare un'esperienza in cadetteria con una formazione che vuole alzare l'asticella rispetto al campionato della stagione passata.

Sezione: Mercato / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 22:47 / Fonte: Il Mattino - Padova
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione