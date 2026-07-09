Anan Khalaili è ancora l'obiettivo numero uno per il mercato dell'Inter per quel che riguarda la fascia destra. Per l'esterno israeliano, come riporta anche Tuttosport, l'offerta dei nerazzurri è arrivata fino a 23 milioni di euro più bonus, ma l'Union Saint-Gilloise continua a chiederne 30.

"Se venissero abbassate le pretese, servirà comunque uno sforzo maggiore, che le due società si vengano incontro, magari a 25-26 milioni più bonus (ossia quanto era stato chiesto al Napoli settimane fa) - si legge ancora sul qtuodiano -. Altrimenti l’alternativa, una pista impervia, porta a Guela Doué, laterale dello Strasburgo (fratello di Désiré), che costa 40 milioni circa. Considerato Palestra il piano A, come può quello C, costare più del B? La risposta rimanda al “solito” modus operandi nerazzurro. Ogni volta che viene individuato un profilo ritenuto idoneo, viene anche stanziato l’eventuale budget potenzialmente spendibile per quel calciatore. Evidentemente Doué costa più di Khalaili - l’anno scorso i francesi chiesero al Milan 30-35 milioni -, ma l’opzione dell’ivoriano diventerebbe concreta - non sono sinora state formulate proposte ufficiali - solo se la trattativa per il ventunenne ex Maccabi Haifa naufragasse".

Sezione: Focus / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 09:54
Autore: Antonio Di Chiara
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