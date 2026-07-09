L'ultima partita presa in considerazione nel caso Arbitropoli è Torino-Inter del 26 aprile scorso, su cui La Repubblica torna oggi nel suo articolo dedicato all'inchiesta. «Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma», è il senso del messaggio di Rocchi al collega con cui parla nell'intercettazione al vaglio degli inquirenti.

"Mariani - si legge - scenderà effettivamente in campo in quella gara, «ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito»", nella ricostruzione della Procura. Rocchi ha respinto ogni addebito nell'ultimo interrogatorio, mentre "Gravina, che non risulta indagato come nessuno dell’Inter, avrebbe un ruolo dunque esterno, come una figura da compiacere. È stato messo da parte, invece, e stralciato, per un futuro invio degli atti a Monza — per competenza territoriale su Lissone, sede della sala Var — , il capitolo delle cosiddette “bussate” ai varisti su Udinese-Parma e Salernitana-Modena del 2025, che vede iscritti, a vario titolo, sempre Rocchi, l’ex supervisore Andrea Gervasoni e i varisti Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo".