L'Inter non si ferma ai colpi Ivan Provedel e Anan Khalaili. Sistemati il ruolo di portiere e la fascia destra, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per completare la rosa con altri tre innesti: un centrocampista, un difensore centrale esperto e un giovane da far crescere.
Jones resta il grande obiettivo per il centrocampo
Come riportato da Gazzetta.it, la priorità è Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace da tempo e già a gennaio era stato vicino ai nerazzurri nell'ambito dei dialoghi che coinvolgevano anche Denzel Dumfries.
Il giocatore ha già aperto al trasferimento, ma resta da convincere il Liverpool, che valuta il cartellino almeno 40 milioni di euro più bonus. Una richiesta elevata, influenzata anche dalle recenti cifre del mercato inglese. L'Inter, però, continua a lavorare forte della volontà del calciatore.
Difesa, tre nomi in corsa
Anche il reparto arretrato verrà rinforzato. L'idea è inserire un centrale già pronto e un profilo più giovane.
Il primo nome resta Trevoh Chalobah, ma la dirigenza segue con attenzione anche Evan Ndicka e Gianluca Mancini, operazione più complessa. Nelle ultime ore sono inoltre emersi contatti con l'entourage di Jhon Lucumí, in scadenza con il Bologna e titolare di una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino al 15 luglio.
Chivu punta su Diouf, Stankovic resta
Sulle corsie, il piano prevede di affidare la fascia destra alla coppia Khalaili-Diouf, mentre Luis Henrique potrebbe essere provato da Cristian Chivu come alternativa a Dimarco sulla sinistra. Per quanto riguarda Aleksandar Stankovic, il serbo partirà regolarmente per il ritiro nonostante le voci di mercato. L'Inter valuta il suo futuro, ma il tecnico vuole osservarlo da vicino dopo l'ottima stagione disputata tra Bruges e nazionale serba.
Le uscite
Sul fronte cessioni restano in lista Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, mentre Davide Frattesi continua a essere tra i principali candidati alla partenza. Il centrocampista ha espresso da tempo la volontà di cambiare squadra e l'Inter è pronta ad ascoltare offerte ritenute adeguate.
Autore: Ludovica Ferrante
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