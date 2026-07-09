Nuovo movimento di mercato per l'Inter Women, affidata recentemente a David Sassarini. Il club ha annunciato questa mattina la cessione dell'attaccante olandese Nikée Dianá van Dijk, che termina la sua esperienza in Italia per andare a proseguire la carriera nel campionato tedesco. Di seguito lo stringato comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce al Lipsia a titolo definitivo.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 12:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.