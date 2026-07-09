Oltre alla questione legata al laterale destro, che vede Anan Khalaili come obiettivo principale dell'Inter, in casa nerazzurra si sta lavorando per il difensore centrale. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è sempre il nome di Trevo Chalobah in cima alla lista. Per il difensore inglese, impegnato ai Mondiali con la nazionale dei tre leoni, c'è da battere la concorrenza del Como, ma la notizia delle scorse ore è che Mirwan Suwarso ha fatto sapere a Beppe Marotta di volersi ritirare dalla corsa qualora i nerazzurri dovessero decidere di affondare.

La novità data questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è che ci sono altre due alternative da tenere d'occhio per lo stesso ruolo di Chalobah. Una porta allo svincolato David Alaba, 34 anni, austriaco, reduce dall'esperienza al Real Madrid. La seconda è invece John Lucumi del Bologna, nome emerso nella giornata di ieri: il colombiano (va ricordato) ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 15 luglio.