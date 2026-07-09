Prosegue il lavoro della FIGC per definire il nuovo assetto della Nazionale italiana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il presidente Giovanni Malagò - come riportato da TMW - continua a mantenere contatti informali e indiretti con Antonio Conte, individuato come il candidato ideale per guidare gli Azzurri.
La prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio decisivo. Le parti, infatti, potrebbero entrare nel vivo della trattativa affrontando anche gli aspetti economici dell'eventuale accordo. L'ipotesi al momento sul tavolo sarebbe quella di un contratto biennale con opzione per ulteriori due stagioni.
Maldini favorito per il ruolo di direttore tecnico
Prima della scelta definitiva del commissario tecnico, la FIGC vuole però completare l'organigramma con la nomina del nuovo direttore tecnico.
In cima alla lista resta Paolo Maldini, considerato il candidato principale per ricoprire il ruolo. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Francesco Totti come possibile alternativa, ma l'ex capitano del Milan continua a essere il profilo ritenuto più adatto per guidare l'area tecnica della Nazionale.
Autore: Ludovica Ferrante
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