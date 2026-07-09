Thomas Berebruch, centrocampista classe 2005 dell'Inter, è pronto a fare le valigie per trasferirsi all'Utrecht. A lungo accostato al Cagliari, è vicino ad affrontare una nuova esperienza lontano dall'Italia, in Eredivisie, come già accaduto in passato ad alcuni giocatori della cantera nerazzurra. Secondo Sky Sport, l'affare è in dirittura d'arrivo.