Thomas Berebruch, centrocampista classe 2005 dell'Inter, è pronto a fare le valigie per trasferirsi all'Utrecht. A lungo accostato al Cagliari, è vicino ad affrontare una nuova esperienza lontano dall'Italia, in Eredivisie, come già accaduto in passato ad alcuni giocatori della cantera nerazzurra. Secondo Sky Sport, l'affare è in dirittura d'arrivo. 

Sezione: Mercato / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 00:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.