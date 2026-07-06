La Juventus è ancora alla ricerca del suo portiere e, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, ci sarebbe stata un'accelerata importante per Guglielmo Vicario, sondato qualche tempo fa anche dall'Inter prima che andasse su Provedel. Ciò grazie alle condizioni favorevoli che si sono create con il Tottenham, disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Accelerata dovuta anche alle difficoltà ad arrivare agli altri obiettivi: il 'Dibu' Martinez costa troppo (10 milioni la richiesta dell'Aston villa più un ingaggio importante), la Roma e il Parma hanno chiuso la porta rispettivamente a Svilar e Suzuki. L'ipotesi Vicario prende quindi sempre più piede.