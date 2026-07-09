Lautaro Martinez e Nico Gonzalez, decisivi uscendo dalla panchina nella pazza vittoria in rimonta dell'Argentina a spese dell'Egitto, potrebbero essere 'promossi' al rango di titolari nella gara contro la Svizzera, valevole per i quarti di finale del Mondiale. L'impatto del Toro si è visto anche sul tabellino, visto che ha servito l'assist per il 3-2 definitivo di Enzo Fernandez dopo aver ispirato il gol del pari di Lionel Messi con una girata volante. Ottimo anche il contributo offerto dal jolly dell'Atletico Madrid, fondamentale con il suo dinamismo per abbattere il muro dei nordafricani.

La prestazione di entrambi i giocatori, fa notare Tyc Sports, non è passata inosservata al ct Lionel Scaloni, che nella conferenza stampa post-partita ha sottolineato l'importanza di avere una rosa 'profonda': "La mia non è falsa modestia. Puoi essere un mago, ma l'importante è avere giocatori così, questa è la realtà. Se in panchina hai gente come Lautaro Martínez e un 'cavallo' come Nico González che corre come una bestia e si spinge in avanti...".

Parole che accendono la concorrenza interna all'Albiceleste: l'attaccante dell'Inter si giocherà un posto con Julian Alvarez, mentre l'ex giocatore di Juve e Fiorentina potrebbe diventare un'opzione tra centrocampo e attacco per cambiare l'assetto della squadra.