Secondo quanto risulta a Sportitalia, Riccardo Melgrati, portiere classe 1994, ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter fino al 2028. L'esperto estremo difensore, arrivato la scorsa estate per rinforzare il reparto dell'allora neonata squadra Under 23 per il primo campionato di Serie C della sua storia, è stato spesso chiamato in causa per via dell'infortunio del collega titolare, Alessandro Calligaris: alla fine, Melgrati ha chiuso l'annata con quindici presenze.