Come emerso ieri, con tanto di documentazione video, Juventus e Udinese si sono incontrati a Milano negli uffici di Giovanni Carnevali. Al centro delle discussioni anche due difensori in forza ai bianconeri friulani che piacciono ai bianconeri piemontesi: Oumar Soler e Thomas Kristensen. In particolare, riporta Il Messaggero Veneto, Luciano Spalletti ha individuato nel francese il difensore con i piedi da centrocampista che possa offrire un’alternativa all’impostazione a centocampo a Manuel Locatelli. La Juventus ha già sondato il terreno col giocatore contattando anche la Cabinet Solet, l’agenzia di famiglia che cura gli interessi del 26enne francese che, dopo la corte dell’Inter e il sondaggio del Como, ha dato la sua disponibilità al trasferimento.

Le condizioni economiche poste dall'Udinese sono le stesse di cui era già stata informata l'Inter un mese fa: per Solet il club chiede 25 milioni più bonus (con l'obiettivo di arrivare a 30). Con i nerazzurri c'era l'intesa sulla formula, vale a dire un prestito oneroso con riscatto obbligatorio a inizio 2027, ma non sul prezzo visto che da Milano si erano spinti al massimo a 20 milioni. Per quanto riguarda Kristensen, altro difensore che piace a Spalletti. l’Udinese si aspetta di incassare subito 18 milioni di euro, considerata la riluttanza del 24enne danese a firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028.