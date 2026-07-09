Gli Stati Uniti vogliono puntare sul calcio a lungo termine. L'indizio, rivela The Guardian, arriva dalla manifestazione di interesse degli USA per ospitare il Mondiale per Club 2029 dopo avere inaugurato sul proprio territorio la prima, storica edizione del torneo l'anno scorso. L'obiettivo è capitalizzare al massimo il successo commerciale e sportivo che stanno riscuotendo i Mondiali per nazionali sul suolo americano.

La FIFA ha avuto colloqui con funzionari statunitensi in merito ai suoi piani per il 2029, anche se una candidatura formale non è stata ancora avanzata perché i dettagli del processo di selezione non sono stati definiti.

"Il calcio non è più una storia americana del futuro. Sta accadendo proprio ora. C'è una forte richiesta di venire negli Stati Uniti per assistere ai Mondiali", ha commentato Andrew Giuliani, colui che presiede la task force di Donald Trump per i Mondiali.

"La FIFA ha quasi raddoppiato il suo record di vendite, vendendo 6,5 milioni di biglietti per questa Coppa del Mondo, e si prevede che supererà il suo obiettivo di fatturato di 11 miliardi di dollari (8,2 miliardi di sterline), quindi accoglierebbe con favore l'organizzazione di un altro torneo da parte degli Stati Uniti, soprattutto visti i suoi legami con la Casa Bianca", si legge sul Guardian.