Anan Khalaili è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da più fonti, i nerazzurri hanno trovato l'accordo economico con l'Union Saint-Gilloise mettendo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, due milioni di euro di base fissa in più rispetto alla seconda offerta che i belgi avevano rifiutato nella giornata di ieri. Ora, invece, l'intesa tra i due club è totale, tanto che il laterale israeliano classe 2004, che firmerà un contratto quinquennale con la Beneamata a 2,2 milioni di euro, sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato.