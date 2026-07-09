Appuntamento fissato tra Inter e USG per chiudere la trattativa per Khalaili entro la fine di questa settimana: questa è la novità più importante delle ultime ore sul fronte mercato.

Intanto spuntano due alternative a Chalobah per la difesa: piace Lucumí del Bologna, ma attenzione al nome di Alaba in uscita a parametro zero dal Real Madrid...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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