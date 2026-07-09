"Questa è la settimana del direttore tecnico, non cambio opinione. Siamo a giovedì, spero nel weekend di lasciarvi meno agitati su questo argomento. Sto lavorando molto, sono molto sul pezzo. Ci può anche essere una sorpresa, poi se sarà grande o meno lo giudicherete voi". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni, nel quale gli è stata conferita l'onorificenza in sport diplomacy.

"Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento (del dt, ndr), paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto", ha aggiunto Malagò.