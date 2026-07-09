Dopo l'esperienza in Serie B con la maglia del Bologna, dove ha collezionato 24 presenze condendole con cinque gol, Carolina Tironi lascia ancora l'Inter Women accasandosi a titolo temporaneo al Genoa Women. L'attaccante bergamasca, nata il 19 luglio 2006 a Seriate, ha firmato con le rossoblu fino al 30 giugno 2027. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 13:22
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.