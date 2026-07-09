Incastri di mercato sulla via tra Milano e Torino. Mentre l'Inter sembra ormai definitivamente fuori dalla corsa per Oumar Solet, la Juventus sta pensando al difensore francese. Per contro i nerazzurri hanno inserito John Lucumì, da tempo accostato ai bianconeri, nella short list dei possiibli difensore da prendere.
"Proprio ieri, mentre i bianconeri chiedevano informazioni su Solet, è partita l’offensiva interista sul centrale colombiano, fresco di eliminazione al Mondiale e dunque pronto a riflettere con attenzione sul suo futuro - si legge su Tuttosport -. Un caso? Forse no. Forse sì. Forse, anzi no, è più semplicemente il giro dei centrali, per di più mancini. Poi, ritrovando l’amicizia, Juventus e Inter eventualmente torneranno a parlarsi dei rispettivi esuberi: Carnevali aspetta una proposta importante per Cambiaso, tra i preferiti di Spalletti eppure tra i primi nomi in uscita, anche per finanziare le entrate; dall’altra parte, Marotta cerca un acquirente per Frattesi, un altro nome sempreverde e sempre intrigante per i bianconeri. Dovranno trovarsi sui costi. Dovranno trovarsi sulle intenzioni. E dovranno, entrambe, definire meglio i propri limiti e le rispettive strategie".
Autore: Antonio Di Chiara
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