Como e Inter cercano un difensore centrale, con due idee in comune: si tratta di Davidson Sanchez e, soprattutto, di Trevoh Chalobah. Sull'inglese l'Inter pare essere in vantaggio avendo la preferenza del calciatore e quindi i lariani corrono ai ripari, seguendo da vicino Mamadou Sarr, anche lui di proprietà del Blues. Lo riporta Fabrizio Romano.

Classe 2005, Sarr è un profilo decisamente interessante. Alto 194 centimetri, è cresciuto nel Lione prima di arrivare allo Strasburgo, con cui ha ben figurato il Ligue 1. Il Chelsea, che condivide la stessa proprietà degli alsaziani, lo ha testato negli scorsi mesi. Ora sono a Stamford Bridge si cerca di capire se il difensore franco-senegalese potrebbe essere parte della rosa dell'anno prossimo. In caso di parere negativo, l'uscita in prestito secco è da ritenersi probabile. E, secondo Romano, il Como forte anche dei buoni rapporti dei club sarebbe pronta a farsi avanti per accogliere il giocatore.