Anan Khalaili è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo definitivo con l'Union Saint-Gilloise per l'esterno israeliano, individuato come l'erede di Denzel Dumfries sulla corsia destra.

Come scrive Gazzetta.it, l'intesa è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro più bonus, mentre il calciatore firmerà un contratto di cinque anni con un ingaggio di circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Decisivo l'incontro andato in scena nelle ultime ore, insieme alla volontà del giocatore, che ha ribadito in più occasioni di voler esclusivamente l'Inter, respingendo le altre possibili destinazioni.

Per domani sono già in programma le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma e dell'annuncio ufficiale. L'obiettivo della dirigenza era chiudere l'operazione prima dell'inizio della nuova stagione, fissato per lunedì, così da mettere subito Khalaili a disposizione di Cristian Chivu.

L'esterno classe 2004 raccoglierà l'eredità di Dumfries e rappresenta il primo rinforzo per una fascia destra che l'Inter considerava prioritaria dopo la cessione dell'olandese al Real Madrid.