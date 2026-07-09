Paolo Di Canio, pur in pieno Mondiale, fa una piccola "deviazione" sul campionato nell'intervista rilasciata a La Repubblica. "L’Inter ha un grosso vantaggio: è vero che Palestra non è arrivato, ma troveranno un altro esterno destro per rivincere. Non c’è storia, è troppo superiore. Gli altri per avvicinarsi dovrebbero prendere almeno quattro titolari: la Juve dovrà prima vendere i vari Openda e David, il Napoli con Allegri è intrigante ma potrà fare meglio di due anni fa? Vedremo se il Mondiale rilancerà Lukaku, ma alla sua età le problematiche fisiche credo resteranno".

Il Milan ha presentato Amorim.

«Lui non ha mai barattato i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. Lì ha mandato via Rashford, qui non credo possa convivere con Leao che pensa alle sfilate, al rap. Quante energie bruci stando ore in sala registrazione, come fai a fare la differenza in 45 partite stagionali?».

La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

«Dico questo: lui gestisce il club come fosse un esercizio commerciale, tratta i tifosi come clienti. Ma se non vengono più al locale, io lo lascio no? Mi rivolgo a lui: è normale rimanere lì? Io per decenza andrei via. I tifosi fanno investimenti economici e sentimentali, vanno rispettati. La gente ormai lo odia, usiamo le parole giuste. Gli ha tolto la possibilità di illudersi».