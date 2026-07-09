Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter, a cominciare da Anan Khalaili, affare ormai in dirittura d’arrivo. Sarà lui il nuovo esterno destro dell’Inter, c’è stato un incontro diretto oggi tra i club ed è stata trovata l’intesa. Non ci sono mai stati intermediari nella trattativa, tutto è stato gestito dai club che per questo hanno trattato verbalmente in maniera diretta. L’incontro è andato in scena oggi e il ds Piero Ausilio ha chiuso per 25 milioni di euro più bonus che potrebbero portare ai 30 richiesti. Il giocatore firmerà un quinquennale a due milioni di euro l’anno. C’erano anche altre squadre, ma Khalaili ha sempre dato priorità all’Inter che, dal canto suo, non ha trattato altri giocatori se non lui dopo il naufragio dell’operazione Palestra.

Smentite sugli altri nomi fatti nelle ultime ore, da Dodò a Doue: l’Inter voleva dimostrare al giocatore che lui era la prima scelta, Khalaili dal canto suo non ha svolto le amichevoli pre-season aspettando solo la chiusura dell’affare.

E non finisce qui: atteso un difensore a stretto giro

Adesso gli sforzi dell’Inter si concentreranno sul difensore. Secondo l’esperto di mercato, è lecito aspettarsi un nuovo acquisto a stretto giro. Ausilio ha detto che ne arriveranno due, ma almeno uno a breve. L’Inter ha la preferenza di Trevor Chalobah, ma non c’è ancora l’intesa con il Chelsea. In attesa di capire se sarà lui, la notizia è che un difensore Cristian Chivu lo avrà già nei prossimi giorni.