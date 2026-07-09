Francia e Marocco giocano alle 22: appuntamento per i quarti di finale dei Mondiali. In casa transalpina, il ct Deschamps schiera un 4-2-3-1 con Dembelé, Olise e Doué alle spalle di Mbappé. Panchina per Marcus Thuram, che rientra a disposizione e potrebbe, magari, trovare spazio a gara in corso. 4-2-3-1 anche per il Marocco: la prima punta è Brahim Diaz.

Le formazioni ufficiali

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz.